Morre Olivia Hussey, protagonista de 'Romeu e Julieta' e 'Noite do Terror'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Olivia Hussey morreu nesta sexta-feira (27) em sua casa, nos Estados Unidos. A morte foi anunciada pelo cineasta Marc Huestis por meio de uma postagem nas redes sociais. Ele contou ao jornal "San Francisco Chronicle" que Hussey morreu de câncer. Ela tinha 73 anos.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Olivia Hussey Eisley, que partiu em paz em sua casa, cercada por seus entes queridos", diz a nota publicada no perfil de Huestis. A atriz foi diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez em 2008. Em 2018, a doença voltou.

Nascida em Buenos Aires em 17 de abril de 1951, ela se mudou para Londres com sete anos. Aos quinze, foi selecionada para fazer um de seus principais papéis: Julieta, na adaptação da obra de Shakespeare "Romeu e Julieta" (1968), dirigida por Franco Zeffirelli.

O filme foi um grande sucesso, rendendo duas indicações ao Globo de Ouro e quatro ao Oscar em 1969. Hussey voltou a trabalhar com Zeffirelli na série "Jesus de Nazaré" (1977), em que interpretava a Virgem Maria.

Em 1974, protagonizou "Noite do Terror", clássico do gênero em que interpretou uma universitária que foge de um assassino em série em pleno Natal. Com o filme, Hussey foi uma das precursoras de um estereótipo dos 'slashers': o da 'final girl', isto é, a personagem feminina que sobrevive no final e enfrenta o vilão.

Em 1978, participou de "Morte sobre o Nilo", adaptação de um livro da escritora britânica Agatha Christie. Ela também esteve no filme "Psicose 4" (1990), como Norma Bates, mãe do assassino Norman Bates.

Em 2015, a atriz fez seu último trabalho no filme "Social Suicide", de Bruce Webb. O longa, protagonizado pela filha da atriz, India Eisley, é inspirado pela história de Romeu e Julieta e proporcionou o reencontro de Hussey com Leonard Whiting, que interpretou Romeu no filme que os alçou à fama.

Em 2022, os dois colegas de cena processaram a Paramount, um dos maiores estúdios de cinema de Hollywood, alegando que teriam sido forçados a gravarem cenas sem roupa no filme de 1968, quando ainda eram menores de idade.

O caso foi arquivado duas vezes. Na primeira, o juiz considerou que os possíveis crimes já haviam prescrito. Na segunda, a decisão concluiu que os dois consentiram com as filmagens.

Olivia Hussey deixa três filhos, Alexander, Max e India, e o marido, David Glen Eisley, com quem foi casada por 35 anos.