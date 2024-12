Gloria Perez lamenta 32 anos da morte da filha Daniella: 'Tempo não ameniza nada'

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há 32 anos, Daniella Perez, filha de Gloria Perez e atriz em ascensão, foi morta pelo ator Guilherme de Pádua, com quem contracenava em "De Corpo e Alma".

Neste 2024, a escritora de novelas relembrou a data com pesar ao compartilhar fotos da jovem de 22 anos. "28/12/92. Não, o tempo não ameniza nada...", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Daniella era casada com o também ator Raul Gazolla, que estranhou a demora da esposa após o fim das gravações daquele dia.

O corpo da artista foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Guilherme de Pádua foi o responsável pelo assassinato de Daniella. Na trama, ela interpretava Yasmin, que tinha um envolvimento com Bira, motorista de ônibus vivido por ele. Guilherme morreu em 2022, aos 53 anos, de ataque cardíaco.

A polícia chegou até ele por causa de uma testemunha que teria visto o seu carro, com a chapa adulterada, na cena do crime. Sua então mulher, Paula Thomaz, que estava grávida, teria ajudado no crime.