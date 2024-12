Sabrina Sato diz que perda de bebê foi 'dor profunda' que 'ensinou sobre resiliência e amor'

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aborto espontâneo pelo qual Sabrina Sato passou esse ano foi um abalo no ano de acontecimentos positivos na vida da apresentadora.

No início de novembro, ela estava na 11ª de gestação do filho que esperava com Nicolas Prattes quando foi hospitalizada. A gestação não seguiu adiante.

"Perder uma gestação é uma dor profunda, mas também é um momento que ensina muito sobre resiliência e amor", afirmou em entrevista à revista Ela.

Segundo ela, o casal segue em frente com a certeza de que tudo tem um motivo e hora certa para acontecer. "Sou muito grata pelo amor e apoio que recebo da minha família, amigos e fãs."

Para 2025, a apresentadora se prepara para estar à frente do Minha Mãe Com Seu Pai, programa de namoro focado em unir pais e mães solteiros, que será exibido no Multishow e Globoplay.

Os novos projetos ainda incluem a próxima temporada do The Masked Singer, na Globo, com estreia prevista para depois do Carnaval. Sabrina será jurada do reality de calouros fantasiados.