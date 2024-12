Zé Felipe diz que não teme previsões sobre o fim do casamento com Virginia

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Zé Felipe resolveu interagir com seus seguidores neste sábado (28) em uma rede social. Ao ser questionado sobre as previsões feitas por vários videntes sobre o fim do casamento com Virginia Fonseca, o cantor afirmou que não teme o futuro da relação. "Sei que o meu casamento é abençoado, e a prova disso são os nossos três filhos lindos", começou o intérprete de "Malvada".

Filho do cantor Leonardo e de Poliana Rocha, Zé Felipe reforçou que não se abala com as previsões: "Não tenho medo e acho que o sentimento mais bonito que a gente pode ter é a fé, independentemente da religião", explicou, acrescentando que acredita na espiritualidade e respeita os videntes.

Ele então continuou expressando sua opinião sobre as previsões para 2025. "Procuro absorver só as coisas boas que falam de mim e da Virgínia. Só penso em coisas boas. Acredito muito nisso, acredito que, ao desejar o bem, você tem o bem, e é isso que desejo. Desejo tudo de bom para os videntes... saúde e prosperidade", completou.

Pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, Zé Felipe também falou sobre seus planos para o próximo ano. "Muitos hits, gravar em espanhol e estar sempre com a minha família", disse o cantor, que afirmou ainda que pretende casar na igreja com a influenciadora. "Acredito que seja em 2025, sim." O casal está junto há quatro anos.

