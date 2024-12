Atriz canadense é achada morta, e polícia suspeita de vazamento de gás

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz e modelo Dayle Haddon morreu nesta sexta-feira (27), aos 76 anos. A polícia suspeita de uma intoxicação por monóxido de carbono.

Haddon foi encontrada morta pela polícia na casa do genro, o também ator Marc Blucas. Ela estava no segundo andar da casa. No primeiro andar, o pai de Marc, Walter, foi encontrado desmaiado. Outros familiares que estavam na propriedade não foram afetados pelo vazamento. As informações são da revista People.

A polícia encontrou um tubo defeituoso no sistema de aquecimento a gás da casa, que teria causado o vazamento de monóxido de carbono. A investigação ainda não foi concluída.

Dois médicos que atenderam a ocorrência precisaram ser hospitalizados após serem expostos ao gás. Um policial foi tratado no local.

Dayle Haddon atuou em filmes como "Cyborg: O Dragão do Futuro" e "Tiros na Broadway". Ela foi uma das grandes supermodelos dos anos 70, estrelando campanhas de maquiagem e posando para revistas de moda.