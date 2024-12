Naldo fala sobre desavenças com Tata Werneck e diz que ela toca programa de forma 'deselegante'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Naldo Benny quis dar sua versão sobre a rixa com Tata Werneck e deixou claro que não gosta da forma com que a apresentadora e humorista conduz seu programa de TV. No Sabadou, de Virginia Fonseca, ele disse que Tata não teria gostado de uma participação dele em um dos quadros e afirmou que ela foi "deselegante" com brincadeiras e ofensas depois do ocorrido.

Naldo relatou um convite para participar do programa da apresentadora e disse ter recebido orientações da produção. Ele não especificou qual era o programa, mas internautas especulam que ele esteja se referindo de "O Estranho Show de Renatinho", exibido pelo Multishow em 2016.

"A galera veio no camarim para dar uma brifada e tal. Aí a galera, pô, cara, pode zoar, pode pesar, pode zoar, fica à vontade, o programa é para ser bem louco, não sei o quê, pode zoar. Falei: caraca, então a gente pode zoar, é pra brincar, pô. E a Tata, se tratando de quem é, pode zoar, pode brincar", explicou o cantor.

Ele disse, então, que entrou na onda do que teria sido orientado a fazer. "Eu acho, depois me pareceu que ela não gostou. Depois disso, me pareceu que ela não curtiu essa brincadeira que eu fui instruído a fazer", afirmou.

"Percebi que no quadro ela ficou meio irritada e tal. E depois, em outros programas, em outras situações, ela sempre me bateu. Ela sempre falou coisas que eu não gostei, que eu achei deselegante. Coisas até meio que ofende, sacou? E coisas assim, duras. Por exemplo, no prêmio Multishow, ela fez uma brincadeira que eu não achei nada legal. Ela estava do lado da Anitta. A Anitta até meio que desconversou. E eu não achei aquilo legal porque achei, acima de tudo, uma falta de respeito", comentou.

Naldo disse ter ido de acordo com o que a produção dela tinha pedido e aproveitou para alfinetar a forma com que Tata conduz a apresentação. "Eu não faltei com respeito, eu não fui deselegante. Eu entrei na brincadeira do que eu tinha sido instruído. Então, por esse motivo, eu fiquei desconfortável com essa parada, né? Ela tem a maneira dela de tocar o programa dela hoje dessa forma que eu acho também deselegante, mas é isso", complementou.