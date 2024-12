Tina Knowles, mãe de Beyoncé, defende filha de críticas após show na NFL

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tina Knowles saiu em defesa de sua filha, Beyoncé, após ataques online de haters sobre sua apresentação no show do intervalo do jogo de Natal da NFL, transmitido pela Netflix.

Ela compartilhou no Instagram uma captura de tela de uma pessoa defendendo Beyoncé. O texto afirmava que, independentemente de quão talentosa alguém seja, sempre haverá pessoas que têm algo negativo a dizer.

Knowles ecoou o sentimento, escrevendo na legenda: "É inacreditável para mim que você usaria seu precioso dia de Natal para assistir a uma apresentação de alguém que você odeia e acha que não tem talento, só para depois falar mal disso."

Ela continuou: "Obviamente, você está tão obcecado por eles, viciado neles, e secretamente os admira, deseja ser como eles, que não pode deixar de assistir, criticar, comentar e dizer coisas ridículas que fazem você parecer uma piada".

A mãe de Beyoncé disse que, se alguém não quisesse ver a apresentação, poderia ter assistido a outra coisa enquanto ela acontecia.

"PS: Aprendi muito com o espírito guerreiro dela, de quando eles vão baixo, eu trabalho mais duro 'Nenhuma arma forjada contra mim prosperará', um, dois, três, esperando perfis falsos aparecerem," ela concluiu.

Beyoncé subiu ao palco no jogo de Natal entre Texans e Ravens em Houston, no Texas, na última quarta-feira (25). Ela se apresentou ao lado de Post Malone, Shaboozey e sua filha, Blue Ivy Carter, de 12 anos.

A apresentação começou com uma gravação da superstar usando um chapéu de cowboy branco e cantando "16 Carriages" enquanto cavalgava em um cavalo branco. Em seguida, ela deu início ao show ao vivo com a música "Ya Ya".

Blue Ivy juntou-se a Beyoncé para seu sucesso, "Texas Hold 'Em", que foi indicada para canção do ano e liderou as paradas country e pop. "Estou tão honrada de estar no Texas agora," disse a cantora e compositora. "É justo que façamos 'Texas Hold 'Em' no Texas pela primeira vez."

Após a apresentação, algumas pessoas foram às redes sociais para expressar seu descontentamento com o show do intervalo.