Faustão aparece no Domingão com Huck e manda recado sobre saúde

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva fez uma participação especial no Domingão com Huck, na Globo, neste domingo (29). Ele apareceu para comentar a participação da filha mais velha, Lara, na volta do quadro Quem Vem Pra Cantar?, na atração comandada por Luciano Huck.

Faustão mandou abraços para a família Huck e iniciou sua fala dizendo: "Estou aqui de novo para participar de um quadro de surpresas e, se existe uma pessoa que merece participar, ser surpreendida, é essa figura. A minha filha Lara. Durante nove anos, ela estudou música escondido lá fora e, quando voltou, eu descobri que ela era boa cantora através do produtor musical Simoninha", começou.

O apresentador seguiu elogiando a filha, que havia comentado antes sobre o estado de saúde do pai. "Ele está bem, segue se recuperando e é um homem muito forte", afirmou. Em seguida, Faustão aproveitou para elogiar a filha. "A verdade é que essa cantora, não importa com quem ela vá cantar, é importante porque ela adora surpresas! E aí é o quadro que a pessoa tem que estar bem calçada para saber fazer".

Ele terminou sua participação desejando boa sorte à primogênita e ao público: "Boa sorte. Beijos para todos e muitas saudades. Aproveitem para cuidarem da saúde, principalmente".

Na apresentação, Lara começou a cantar o clássico "Meu Bem Querer", de Djavan. De repente, Simone se juntou à performance, que foi ovacionada plateia.

