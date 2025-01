Preta Gil aparece pela 1ª vez após cirurgia para retirada de tumores e agradece amigo

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil voltou a postar nas redes sociais na véspera de Ano Novo e apareceu pela primeira vez após passar por uma cirurgia de mais de 20 horas, há uma semana, para a retirada de tumores.

A cantora postou uma foto na qual aparece o apresentador Gominho no quarto do hospital em que está, Sírio Libanês, em São Paulo. "Ele sempre comigo", escreveu ela. Ele usa uma máscara facial.

Há quatro dias, a cantora se recuperava na UTI do local. Segundo boletim médico, ela já andava e se alimentava por via oral.

Preta trata um câncer de intestino que foi detectado em 2023. Em dezembro do mesmo ano, ela afirmou que já era considerada curada.

Em agosto deste ano, a artista falou que o câncer voltou em quatro lugares diferentes: em duas estruturas do sistema linfático, conhecidas como linfonodos; no peritônio, uma membrana que reveste órgãos como intestino, fígado e estômago; e no ureter, tubo por onde passa a urina.