Ana Maria Braga anuncia remissão de câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga aproveitou o último dia de 2024 para compartilhar uma boa notícia com seus seguidores nas redes sociais. Nesta terça-feira (31), a apresentadora publicou um vídeo revelando a remissão do câncer para o qual fazia tratamento.

Em 2020, a apresentadora da Globo foi diagnosticada com câncer no pulmão pela terceira vez e, depois, revelou que o tumor já estava metastático, ou seja, estava em outros órgãos do corpo.

Ana Maria disse ter recebido a notícia da remissão (quando o câncer não é mais detectado por nenhum exame) de seu médico durante uma visita periódica. "Foi uma notícia tão boa que eu recebi agora, há duas semanas. do doutor Buzayde. Eu faço uma revisão... Acho que todo mundo que teve câncer faz revisões periódicas e essa era uma revisão quinquenal, de 5 em 5 anos. [...] Agora eu fui liberta das minhas outras revisões. Eu tô de alta total", começou a apresentadora.

"Era aquele câncer que eu estava com 10% de chance [de sobreviver] há cinco anos. Foi constatado que, a partir de agora, eu estou na remissão do câncer. Eu já não tenho mais nenhuma possibilidade –nenhuma não, porque a gente não sabe, né? Mas, medicamente, não tenho mais possibilidade, nem pouca possibilidade de volta do câncer", explicou.

"Eu queria compartilhar com vocês, porque essa notícia fala: 'nossa, estamos vivos'. E que bom que estamos vivos. Eu queria partilhar porque tudo na minha vida eu falo com muita sinceridade. Eu conto as coisas com muita verdade. Se tem notícia ruim eu falo. Quando eu tenho uma notícia ótima, eu não vou deixar de partilhar", complementou.

A apresentadora do Mais Você terminou o vídeo agradecendo a todos pelas orações, pelo carinho e pela força que recebeu. Desejou um ano com paz, saúde, prosperidade, trabalho e amor a todos.

