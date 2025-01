Influencer com câncer, Isabel Veloso tem alta, mas bebê segue internado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Borba, marido da influenciadora Isabel Veloso, avisou que a esposa está em casa, mas o filho Arthur segue internado.

Parto foi prematuro, mas planejado. Isabel deu à luz no domingo (29), com 32 semanas de gestação. O parto prematuro foi planejado por causa da evolução do câncer da influenciadora.

Foto do pé do bebê. Na terça (31), Lucas postou uma foto de pé do filho e escreveu agradecendo. "2024 termina com o maior presente que poderíamos receber: a vida. Nosso filho nasceu, e junto com ele, renasceu nossa esperança, nosso propósito e nossa fé."

Foi um ano de lutas intensas, de dores que pareciam insuportáveis, mas também foi o ano de lições profundas. Aprendemos que, mesmo em meio à tempestade, a vida encontra um jeito de florescer.Lucas Borba, no Instagram

Casal foi ao hospital nesta quarta. "Bom dia, pessoal. Olha a Belzinha aqui. A gente tá indo lá ver nosso bebezão. Ela vai dar mama para o bebezão agora, né? (...) A gente está andando devagarzinho porque, como ela fez cesárea, tem que andar devagar", disse Lucas nos stories.