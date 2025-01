Gusttavo Lima diz que procura partido para se candidatar a presidente do Brasil

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gusttavo Lima, 35, anunciou que vai se candidatar à Presidência da República em 2026. Faltando um ano e meio para as eleições e ainda sem partido, ele resolveu colocar o próprio nome à disposição. A assessoria do cantor confirmou à reportagem a intenção do sertanejo nas eleições para autoridade máxima do Poder Executivo. "O nome do cantor está à disposição, caso o país venha a precisar".

"O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", disse Gusttavo em entrevista ao Metrópoles.

Apoiador assumido de Jair Bolsonaro (PL), ele ainda não sabe se terá o apoio do ex-presidente. "Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população", disse o cantor.

Gusttavo Lima, que teve suas contas bloqueadas pela Justiça em uma investigação sobre um suposto envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro usando as bets, afirmou que vai começar a conversar com várias grupos políticos para poder viabilizar a sua entrada na política.

No final de setembro, o cantor foi indicado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Gusttavo chegou a ter um pedido de prisão expedido, mas a decisão foi derrubada em segunda instância. Segundo os investigadores, o esquema envolvia jogos do bicho e de azar e bets de apostas.

