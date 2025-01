Mamma Bruschetta recebe alta do hospital e segue com a recuperação em casa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mamma Bruschetta, 75, teve alta do Hospital Rede D'Or São Luiz Itaim, em São Paulo, e segue com a recuperação em casa. Na última segunda (30) a apresentadora deu entrada na unidade após sofrer um engasgo durante uma refeição.

Segundo a assessoria, Mamma precisou fazer uma endoscopia para solucionar o problema e nos próximos dias irá fazer repouso e uma restrição alimentar. "A equipe médica pediu para ela ficar em casa e se alimentar com comidas mais leves", disse Thiago Nielsen. Os engasgos da apresentadora têm sido frequentes desde que ela foi submetida a uma cirurgia para tratar um câncer no esôfago, em 2019.

Um dos efeitos colaterais observados após cirurgias no sistema digestivo são os engasgos reiterados, o que gera preocupação sobre possíveis broncoaspirações, que ocorrem quando uma pessoa inala líquidos ou alimentos, podendo causar pneumonia por aspiração.

No começo de 2024, Mamma Bruschetta foi internada no mesmo hospital com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca.