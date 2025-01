Pai lamenta separação entre Meghan Markle e primeiro marido

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Thomas Markle, 80, voltou a falar sobre sua relação conturbada com a filha, Meghan Markle, 43. Os dois não se falam desde 2018, quando ela começou a se relacionar com o atual marido, príncipe Harry, 40.

O cinegrafista afirmou que, por conta do conflito com Meghan e Harry, nunca conheceu os filhos do casal, Archie, 5, e Lilibet, 3.

Não obstante, ele assegura não guardar mágoa da herdeira e estar disposto a uma reconciliação. "Vou sempre amá-la. As minhas portas estarão sempre abertas para ela. Eu a amo e isso nunca vai mudar", afirmou, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

Thomas acrescentou ainda que até hoje lamenta o fato de Meghan ter se separado do primeiro marido, o produtor de cinema Trevor Engelson, 48. "Eu gostava de verdade do Trevor. Acho que ele também nunca entendeu o motivo de ela ter terminado com ele." Engelson e Meghan foram casados entre 2011 e 2014.