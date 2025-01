Nicki Minaj tem pedido de prisão preventiva negado pela justiça americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicki Minaj, que está sendo investigada em um processo por agressão, teve pedido de prisão negado pela justiça americana nesta segunda-feira (6). A cantora é acusada de bater em seu ex-empresário, Brandon Garret, durante uma turnê em Detroit em abril de 2024.

A defesa do empresário solicitou ao Ministério Público de Wayne County, no estado do Michigan (EUA), a prisão preventiva da artista. O órgão, no entanto, afirma que não encontrou evidências suficientes para expedir o mandado. As informações são do TMZ.

Brandon Garret afirma que Nicki ficou agressiva nos bastidores de um show. Ela o teria ameaçado e dado um soco em seu rosto. O ex-empresário está processando a cantora na esfera civil por agressão física e violência emocional.

À publicação, a defesa da artista afirmou que o processo é "completamente falso e frívolo".

