Thiago Nigro desabafa nas redes sociais após críticas

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Nigro, 34, fez um desabafo sobre as críticas que vem recebendo pela postura adotada por ele e a esposa, Maíra Cardi, 41, em meio ao aborto espontâneo sofrido por ela.

O influenciador digital rebateu as críticas que recebeu por postar um vídeo do feto abortado - na visão de alguns, visando monetizar em cima da própria tragédia pessoal. "Vi uma parte da mídia me acusar de mostrar meu filho por 'likes'. Não consigo entender como alguém acredita que uma pessoa que acabou de perder um filho, que está completamente fora de si, em estado de choque, possa estar pensando em 'likes'. É absurdo! Talvez eu seja mesmo muito ingênuo, porque isso parece tão distante de como eu enxergo a vida. Não me cabe julgar, mas essa distorção me machuca profundamente", lamentou, por meio de texto divulgado nos stories de seu Instagram.

Thiago explicou que a dor do luto perinatal tem levado tanto ele como Maíra a atitudes nem sempre ponderadas. "Quando um pai e uma mãe perdem um filho, eles precisam de acolhimento e amor. Não existe manual [para passar por esse luto]. Fazemos coisas que nunca imaginamos fazer, movidos pelo turbilhão de sentimentos e pelo choque do momento. Sempre fui uma pessoa lógica e estruturada, do tipo que procura entender tudo por uma perspectiva racional. Mas, quando algo assim acontece, toda lógica desaparece."

Ele afirmou estar bastante abalado emocionalmente pela perda do filho que teria com a atual esposa. "O que mais dói, além da nossa perda, é ver algumas pessoas, incluindo parte da mídia, questionando nossa dor. Hoje, posso dizer que estou muito abalado, como nunca estive em minha vida. Tenho vivido meu luto em silêncio, à minha maneira, enquanto tento processar tudo o que aconteceu nos últimos dias."

Nigro encerrou o texto agradecendo aos fãs que demonstraram apoio ao casal neste momento difícil. "Quero agradecer a todos que me enviaram mensagens de apoio e preocupação. Não tenho palavras para dizer o quanto isso tem significado para mim e para Maíra. Obrigado, de coração."

