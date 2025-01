José de Abreu põe apartamento em Paris à venda por R$ 5,7 milhões

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - José de Abreu, 78, pôs à venda o apartamento que possui em Paris, capital da França. O ator pede 900 mil euros pelo imóvel -o equivalente a R$ 5,7 milhões na cotação atual. A propriedade se localiza no bairro de Marais, área nobre da Cidade Luz, e possui 59 m².

Abreu pretendia passar os últimos anos de sua vida morando no local, mas acabou desistindo. "Eu não comprei pensando em investimento. Pensava em passar o fim da minha vida lá, mas é difícil manter um apartamento em outro país. Dá muito trabalho, tem que alugar por temporada, ver questões de banco...", explicou ele ao jornal O Globo. "E estou trabalhando muito por aqui [no Brasil]. Continuo fazendo uma novela por ano e agora estou envolvido com projetos na prefeitura de Maricá."

O artista comprou o apartamento já mobiliado, das mãos de um arquiteto. A compra foi feita em mais de cem parcelas e terminou de ser quitada em outubro do ano passado.

