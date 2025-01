Jennifer Lopez e Ben Affleck assinam divórcio após cinco meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco meses após Jennifer Lopez entrar com pedido de divórcio de Ben Affleck, enfim o ex-casal assinou a papelada que coloca fim à união. As informações são da revista US Weekly.

Conforme a publicação, ambos entraram em acordo e agora deverão dividir o maior patrimônio: uma mansão cujo valor ultrapassa R$ 400 milhões e que foi colocada à venda em Beverly Hills, na Califórnia. O imóvel tem 12 quartos, 24 banheiros e estacionamento para 80 carros.

Affleck ainda terá de restituir alguns investimentos feitos pela ex numa produtora criada e mantida por ele e pelo amigo e ator Matt Damon.

O relacionamento de ambos passou por muitas crises, e notícias apontavam para um afastamento, com direito a casas separadas. Os dois também não eram mais vistos juntos em eventos.

A relação deles é antiga e foi reacesa em 2021, 18 anos depois de terem ficado noivos inicialmente e adiado um casamento planejado para setembro de 2003. A primeira separação aconteceu em 2004.

O divórcio foi assinado na segunda-feira (6), de acordo com documentos obtidos pela revista.

