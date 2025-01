Após chamar Fernanda Torres de nepobaby, Livian Aragão se explica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lívian Aragão, 25, se pronunciou nas redes sociais após a repercussão de fala sobre Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama no último domingo (5).

Filha de Renato Aragão, a jovem se manifestou por meio dos Stories do Instagram para justificar a forma como se referiu à atriz. "Eu fiz o post para falar desse marco histórico, que foi ela ganhar o Globo de Ouro. Vocês tem noção?", disse. "Uma atriz brasileira ganhando um Globo de Ouro, trazendo visibilidade, não só para ela -que é uma atriz fantástica-, mas para o nosso país, isso é incrível!".

Após reconhecer todos os méritos de Fernanda Torres, Lívian explicou o motivo de sua brincadeira com o termo 'nepobaby'. "[Ser nepobaby] basicamente é quando sua família tem conexões, você tem privilégios, etc. As pessoas marginalizam muito essa palavra, que na verdade não é demérito nenhum. Primeiro que você não escolheu nascer nessa família, segundo que você teve oportunidades, e tudo bem. Você vai usar essas oportunidades ou não?".

Reforçando a ideia de que a atriz mereceu receber o prêmio por seu próprio esforço, a jovem ainda reforçou. "Eu acho que a Fernanda Torres é uma pessoa que abraçou essas oportunidade, batalhou, até hoje ela batalha e finalmente ela teve o reconhecimento, até mesmo internacional".

Já em seu feed do Instagram, Lívian Aragão fez questão de compartilhar uma publicação exaltando a atriz. "Uma noite histórica para Fernanda Torres e pra todo o Brasil! Que lindo ver esse momento! O talento está no sangue", escreveu.

No último domingo (5), após Fernanda Torres ser nomeada a melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, Lívian comemorou se referindo à ela como nepobaby. "Dia de muita emoção pros nepobabies. Fernanda, a gente te ama", escreveu em um Story

Leia Também: Vivi 95 anos para ver isso, diz Fernanda Montenegro sobre prêmio de Fernanda Torres