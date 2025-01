'Não entra nessa gelada, eu me ferrei', diz Datena sobre Gusttavo Lima na política

(FOLHAPRESS) - Ex-candidato nas eleições para Prefeitura de SP, o apresentador José Luiz Datena aconselhou o cantor Gusttavo Lima a desistir de entrar na política.

Em bate-papo no programa Fofocalizando (SBT), Datena lembrou os perrengues que passou durante a candidatura.

"Não entra nessa gelada, você é um belo cantor, maravilhoso, todo mundo gosta de você. Política é bom para quem já está na política e conhece o meio. Não se meta no meio desses caras, porque você dança, dança legal. Para entrar, o cara tem que ter casca grossa", começou.

"Eu não sabia que iria me ferrar tão grandão, me ferrei grandão. Se eu fosse o Gusttavo, eu ficava cantando moda de viola", completou.

Lima anunciou que vai se candidatar à Presidência da República em 2026. Faltando um ano e meio para as eleições e ainda sem partido, ele resolveu colocar o próprio nome à disposição.

A assessoria do cantor confirmou ao jornal Folha de S.Paulo a intenção do sertanejo nas eleições para autoridade máxima do Poder Executivo. "O nome do cantor está à disposição, caso o país venha a precisar".

"O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", disse Gusttavo em entrevista ao Metrópoles.

Apoiador assumido de Jair Bolsonaro (PL), ele ainda não sabe se terá o apoio do ex-presidente. "Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população", disse o cantor.

