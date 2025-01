Carolina Dieckmann se manifesta sobre comentário criticado em post de Fernanda Torres

(FOLHAPRESS) - Após apagar o comentário que havia deixado em um post de Fernanda Torres, Carolina Dieckmann se pronunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (9). A atriz ganhadora do Globo de Ouro fez um registro da cidade de Los Angeles, que enfrenta incêndios devastadores.

A publicação de Fernanda mostrou o céu vermelho da cidade tomada por fumaça. "Da minha janela, vejo Los Angeles in flames [em chamas]", escreveu a atriz, que está na cidade para a temporada de premiações do cinema. Algumas delas, como o SAG Awards e o Oscar, já foram adiadas.

"'Bem, só podia ser queimando de amor por você", escreveu Dieckmann nos comentários. A mensagem foi criticada por internautas devido à gravidade do incêndio, que deixou mortos e feridos. Celebridades de Holywood perderam suas casas.

Algumas horas depois, a atriz se pronunciou nas suas redes sociais. "Acabei de excluir um comentário totalmente amoroso no post da Fernanda Torres por causa de interpretações maldosas... que tristeza ter que explicar qualquer coisa relacionada ao afeto, principalmente num momento em que a arte no Brasil está sendo historicamente reconhecida através do trabalho da Nanda e de tantos amigos queridos''', escreveu ela.

Carolina disse que a situação é grave e merece ser lamentada: "O que está acontecendo em Los Angeles é tão grave que não cabe nada a não ser lamentar".

Ela explicou por que resolveu apagar o post: "Para que nada seja mais importante do que o respeito ao que está acontecendo. Não cabe picuinha de internet num momento grave como esse".

"Quem sabe falar de amor fosse cura por si só. Talvez um dia seja", completou a atriz.

