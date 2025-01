Gkay diz que paga salário mensal para a família

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gkay, 32, diz que mudou a vida de toda a família desde que começou a crescer na internet e paga um valor mensal para os parentes.

A influenciadora digital explicou o motivo de auxiliar a família financeiramente. "Melhorei a vida da minha família, porque minha família inteira é humilde. Uma das primeiras coisas que comecei a fazer foi separar um salário para cada pessoa da minha família. Para minha mãe, meus tios, paguei colégio particular dos meus primos, coloquei meus primos na aula de inglês, porque eu acho que se eu desse esse dinheiro para eles não teria o mesmo valor que o conhecimento", declarou, em participação no podcast da Serasa.

"Eu quis mesmo deixar minha família bem. Tudo certinho para eles terem qualidade de vida, porque não ia adiantar de nada eu ter qualidade de vida boa, e minha família não. Isso para mim tem muito valor porque eu acho que a base da gente é a família. Saber que eu posso ajudar com isso na vida da minha família não ter preço", disse Gkay.

Além de custear os estudos dos primos, a influenciadora também paga um valor em dinheiro para os familiares. "Graças a Deus, minha família nunca me pediu nada. Tudo que dei foi porque eu quis dar. Hoje em dia, todo mês cai o dinheirinho deles, e eles me agradecem do mesmo jeito, parece o primeiro mês. Isso para mim tem valor inestimável. Para mim isso não é dinheiro que eu gasto, é uma realização pessoal", concluiu.

