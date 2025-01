Chay Suede diz que é contra pornografia: 'Destrói o desejo sexual'

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chay Suede, 32, é contra a pornografia. Casado há seis anos e pai de três filhos, o Mavi de "Mania de Você" (Globo) falou sobre suas preferências sexuais em entrevista a um podcast na última sexta-feira (10).

Segundo Chay, sua geração cresceu com fácil acesso à pornografia, que ensinou aos homens um imaginário pornográfico que não condiz com a realidade.

"A pornografia destruiu a sexualidade do homem, de uma geração inteira. Sou de 1992, internet discada. A banda larga veio para mim em 2003. Minha geração, talvez, foi a primeira que teve contato brutal com a pornografia. Estava ali o tempo todo. Muitas vezes, a gente baixava uma música e vinha um vídeo pornô junto", disse ele no podcast Conversa Vai, Conversa Vem.

"Pornografia é das piores coisas que se pode fazer com a vida sexual de alguém. Cada um faz o que quer da sua vida, mas eu, por experiência própria, não consumo pornografia há anos", contou.

"Essa pornografia acessível de hoje, no celular, para alguém que ainda tem a vida sexual pela frente é brutal. Canibaliza e destrói o desejo sexual e fantasias que poderiam ser ricas e acabam se tornando tristes e deprimentes", continuou o ator.

Ele disse ainda que conversa sobre o assunto com seus amigos e tenta convencê-los a não consumir esse tipo de conteúdo.

"Você deseja menos, fica menos atento aos detalhes, ao presente. A coisa imagética toma um lugar mais importante do que deveria ter. O contato sexual e físico pode ser muito além do que você enxerga. Temos muitos sentidos. A pornografia resume tudo a um super close e a coisas que não são reais", concluiu.

Chay é casado com Laura Neiva, com quem está desde 2014. Eles são pais de Maria, 4, José, 2, e Ana, de dois meses.

