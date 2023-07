Os piores filmes dos astros de Hollywood - incluindo vencedores de Oscars!

'Dolittle' (2020) - Mesmo os atores vencedores de um Oscar têm no currículo trabalhos que não se orgulharam de fazer... Mas nem sempre a culpa de um fracasso nos cinemas é da performance do elenco. Às vezes, essas celebridades entram numa 'armadilha' sem saber, quando o roteiro é fraco, tem uma direção hesitante ou há outros problemas na produção que não dependem delas. Existem mais de dois filmes que podem vir à mente ao tentar nomear o mais importante de Robert Downey Jr., mas o próprio ator revelou em entrevista ao The New York Times que escolheria dois dos títulos menos esperados: 'Soltando os Cachorros' (2006) e 'Dolittle' (2020). O primeiro foi o filme "que fez a Disney dizer que faria um seguro para mim", especialmente depois que sua carreira estava em risco após uma prisão em abril de 1996 por posse de heroína, cocaína e uma arma descarregada, então sua gratidão faz sentido! O segundo, no entanto, foi um infame fracasso de bilheteria que ele mesmo descreveu como "uma ferida de dois anos e meio de oportunidade desperdiçada". Mas Downey Jr. disse que o pilar familiar de US$ 175 milhões, que recebeu as piores críticas de sua carreira, serviu como uma lição importante. O astro produziu o filme com sua esposa, Susan Downey, sob a bandeira da produtora Team Downey Productions, mas observou que ele "apressadamente" aceitou "a promessa de ser outra franquia grande, divertida e bem executada em potencial", embora sua equipe parecesse "um pouco empolgada demais com o negócio e não empolgada o suficiente com os méritos da execução". Foi desgastante para Downey Jr. e sua mulher, mas eles aprenderam: "Redefinimos nossas prioridades e fizemos algumas mudanças em quem eram nossos consultores de negócios mais próximos". Na galeria, relembre os fiascos protagonizados pelas estrelas de Hollywood!

