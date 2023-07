Será o Ken a 'nova' Barbie? A real história do namorado da boneca - A expectativa é grande para 'Barbie' (2023), a primeira adaptação em live-action inspirada na famosa boneca, que tem a direção de Greta Gerwig e um elenco estelar! Enquanto Margot Robbie interpreta a boneca mais popular do mundo, Ryan Gosling vive Ken, um papel coadjuvante, da mesma forma que ele foi apresentado ao mundo como o interesse romântico da Barbie em 1961. Inclusive, a repercussão do filme tem sido positiva e Gosling, que é um ator respeitado e coleciona personagens inesquecíveis em Hollywood, pode já adicionar mais um papel icônico (e inesperado) para a sua carreira de sucessos. Após a estreia mundial em 9 de julho, a produção foi elogiada por seu elenco incrível e profundidade da história. O escritor do ScreenRant da Variety , Joseph Deckelmeier, chamou o filme de "engraçado, bombástico e muito inteligente", acrescentando que "Greta Gerwig acerta um home run". Mas muitas pessoas estão destacando o desempenho de Gosling especificamente, cuja representação de Ken vai de hilário a emocionante em minutos. Jamie Jirak, do ComicBook.com, chamou o longa de seu "filme favorito do ano", escrevendo: "Greta Gerwig de alguma forma superou minhas expectativas ... Dê a Ryan Gosling uma indicação ao Oscar, estou falando sério!". A apresentadora de 'Pay Or Wait', Sharronda Williams, chamou Gosling de "ladrão de cenas, entregando a maioria das risadas" e, mesmo na turnê de imprensa, Gosling se comprometeu totalmente com o papel, dizendo aos repórteres que Ken está em todos e nós somos "Kenough". Mas há muito mais para saber do Ken do que aparenta. Quem é ele e qual é a sua história? Clique na galeria para saber das origens e evolução do namorado da Barbie ao longo dos anos!

