Filmes e séries que previram o futuro (e nem dá para acreditar na precisão!)

No mundo da ficção, tudo é possível. No entanto, existem alguns filmes e séries de TV que foram além e conseguiram prever o futuro. A história do submarino desaparecido dominou as manchetes em todo o mundo desde que a notícia do desastre foi divulgada pela primeira vez em 18 de junho de 2023. O submersível fazia parte de uma experiência turística cara operada pela OceanGate Expeditions. A viagem de oito dias incluía uma exploração das ruínas do famoso naufrágio do Titanic.

A embarcação deixou o navio de apoio na manhã de domingo para iniciar a descida de duas horas até os destroços, mas eles perderam contato após uma hora e 45 minutos. Não está clara a localização na ocasião e por que perderam contato, mas todos os passageiros, dentre eles o CEO e fundador da OceanGate, Stockton Rush, o empresário britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet e o bilionário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, já foram dados como mortos. Acredita-se que o submarino tenha implodido.

Enquanto o mundo esperava notícias sobre o submarino desaparecido, os fãs de 'Os Simpsons' não puderam deixar de notar que a tragédia é uma reminiscência de um episódio de 2006. O episódio mostra Homer se encontrando com seu antigo pai perdido, Mason Fairbanks, que salva tesouros perdidos do fundo do oceano para viver. Ele leva Homer consigo em uma expedição e os dois descem em pequenos submarinos, encontrando os destroços de um velho navio. No entanto, as coisas dão errado quando Homer perde Mason de vista e, em seguida, encontra seu próprio submarino preso quando seu suprimento de oxigênio atinge um nível crítico. Felizmente, Homer acorda no hospital cercado por sua família. O episódio foi escrito por Mike Reiss, que na verdade tinha feito uma viagem no submersível OceanGate desaparecido. Esta certamente não é a primeira vez que um grande acontecimento da vida real tem semelhanças assustadoras com um episódio da clássica animação.

Na galeria, veja outras previsões assustadoras feitas por filmes e séries com relação a eventos mundiais, novas tecnologias e mudanças sociais e culturais.