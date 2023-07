O homem por trás do filme: Quem foi Oppenheimer? - Com o lançamento de 'Oppenheimer' (2023), filme dirigido por Christopher Nolan e estrelado por Cillian Murphy, não há dúvida de que o interesse das pessoas pelo "pai da bomba atômica" aumentou. J. Robert Oppenheimer ficou conhecido por criar a primeira arma nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. O físico teórico era o diretor do Laboratório Nacional Los Alamos do Projeto Manhattan, que criou as bombas atômicas que mataram cerca de 100 mil a 200 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Mas quem foi Oppenheimer? Em seguida, clique para descobrir o que você não sabia sobre o infame físico.

