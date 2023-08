Fotos raras de Marilyn Monroe revelam lado desconhecido da atriz

Fotos raras de Marilyn Monroe revelam um lado desconhecido da estrela - Quando pensamos em Marilyn Monroe, vem logo à cabeça cachos loiros curtos, lábios vermelhos, sorriso deslumbrante, uma de suas muitas roupas icônicas e um olhar sensual em seus olhos. Mas pouca gente pensa em Norma Jeane Mortenson, seu nome verdadeiro, ou como foi sua infância, ou o quanto ela teve que trabalhar duro para se torna a atriz por trás do sex symbol que se tornou. Do seu complicado relacionamento com a mãe, passando pelo trabalho numa fábrica de munições até sua carreira de modelo e explosão no cinema de Hollywood, a estrela teve vários casamentos famosos e nunca perdeu seu comportamento gentil e inquieto. Clique na galeria e descubra mais sobre o ícone pop que é Marilyn Monroe através de fotos raras da lendária celebridade!

© Getty Images