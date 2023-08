30 filmes imperdíveis que foram dirigidos por mulheres - A falta de representação feminina no mundo da direção ainda é um problema na indústria do cinema. Muitas das listas dos maiores filmes de todos os tempos têm muito pouco a mostrar em termos de produção artística de mulheres. Mas, felizmente, os tempos estão mudando! Por exemplo, Greta Gerwig se tornou recentemente uma das maiores potências de Hollywood com seu sensacional filme 'Barbie'. A obra-prima feminista e de alto orçamento foi aclamada pela crítica e já quebrou vários recordes de bilheteria. 'Barbie' arrecadou US$ 356 milhões em seu primeiro fim de semana, tornando-se a maior estreia de uma diretora mulher na história. Após 17 dias nos cinemas, 'Barbie' ultrapassou US$ 1 bilhão nas bilheterias. Greta Gerwig é a primeira mulher a atingir essa incrível marca sozinha. ('Frozen' passou de um bilhão em 2013, codirigido por Jennifer Lee e Chris Buck.) 'Barbie' é agora o segundo filme de maior bilheteria do ano, superado apenas por 'Super Mario Bros. - O Filme', que alcançou US$ 1,35 bilhão em vendas de ingressos. Será que ela conseguirá ultrapassar os encanadores italianos? Na galeria, descubra 30 filmes imperdíveis que foram dirigidos por mulheres super talentosas!

© <p>NL Beeld</p>