Atores brancos que viveram indígenas, negros e outras etnias - Hollywood avançou um pouco na questão da diversidade em suas produções, no entanto, a indústria do entretenimento ainda não escapa de polêmicas na escalação de atores para viverem papéis de outras etnias. Inclusive, muitos dos favorecimentos por estrelas nitidamente destoaram dos traços físicos de certos personagens e as caracterizações foram criticadas pelo público e a crítica. Na galeria, há uma longa lista de atores brancos que interpretaram negros, indígenas, latinos e asiáticos no cinema. Bizarro? Clique a seguir.

© BrunoPress