Coisas sobre 'Alice no País das Maravilhas' que quase ninguém sabe - 'As Aventuras de Alice no País das Maravilhas' é um dos romances mais celebrados da história literária. Escrita por Lewis Carroll e publicada em 1865, a história é sobre uma jovem chamada Alice que cai numa toca de coelho e encontra um mundo de fantasia povoado por uma coleção de personagens verdadeiramente bizarros. Muito debate envolve o significado por trás do romance e dos temas que sustentam a narrativa. Essencialmente, Carroll descreve como uma criança vê nosso mundo adulto: muitas vezes um lugar escuro com tonalidades perturbadoras. Então, sobre o que exatamente o autor escreveu e por que essa obra-prima vitoriana contém tantos significados ocultos? Clique e comece a sonhar.

© <p>NL Beeld</p>