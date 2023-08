Existiu mesmo uma Guerra de Troia ou isso é pura ficção?

Existiu mesmo uma Guerra de Troia? - A Guerra de Troia supostamente aconteceu mais de 3.000 anos atrás e, até hoje, ainda há dúvidas se é apenas um mito ou se ocorreu de verdade. Na mitologia grega, o acontecimento histórico da Idade do Bronze foi um conflito entre os reinos de Troia e da Grécia micênica, nos apresentando personagens lendários, como os heróis Heitor e Aquiles, Helena – a mulher mais bonita do mundo – e o Cavalo de Troia. Mas será que existe alguma verdade em toda essa história? Clique na galeria e entenda melhor este encontro épico e as figuras que a Guerra de Troia envolveu.

