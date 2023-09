Problemáticos? Atores que foram demitidos de grandes papéis - Algumas das maiores estrelas de Hollywood tiveram alguns pontos baixos na carreira, inclusive serem demitidas de grandes projetos que já estavam em andamento. Os motivos que levam à decisão dramática de dispensar um ator ou atriz são variados, mas, apesar do drama no set, muitas vezes esses filmes conseguiram ser bem-sucedidos, deixando um sabor amargo para quem foi descartado. Na galeria, saiba porque atores conhecidos foram demitidos de grandes papéis no cinema.

