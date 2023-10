Filmes campeões de bilheteria que foram dirigidos por mulheres - 'Barbie' (2023), de Greta Gerwig, entrou oficialmente no clube dos bilhões de dólares, tornando-se o primeiro filme dirigido por uma mulher a fazer isso. Apesar dessa função ainda ser dominado por homens, essa enorme conquista nos faz pensar que as histórias de mulheres cineastas podem sim dominar as bilheterias e agradar a todos os públicos. De comédias e animações até os filmes de super-heróis, que tal dar uma olhada nas produções de diretoras de maior bilheteria de todos os tempos? Você vai ficar surpreso ao descobrir que algumas dessas sagas que mais faturaram na história tem um olhar feminino... Clique e descubra!

