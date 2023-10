Filmes de zumbi para celebrar o Halloween - Filmes de zumbi são bastante únicos: eles não só se encaixam no gênero terror, como também estão cheios de elementos de outros gêneros. Não é incomum filmes de zumbis misturarem elementos de ficção científica ou comédia, por exemplo, tornando-os realmente divertidos de assistir. Existe também o subgênero gore, bem gráfico e sangrento, com seus incríveis (e não tão incríveis) efeitos especiais que os fãs do gênero tanto amam, emparelhados com efeitos sonoros repulsivos. Nesta galeria, você encontrará uma lista de alguns dos maiores filmes de zumbis já feitos. Clique e entre no clima do Halloween hoje mesmo!

