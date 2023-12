Astros e estrelas da comédia que também arrasam no drama - Fazer as pessoas rirem pode ser um trabalho muito difícil, especialmente para quem quer ganhar a vida na área da comédia. No entanto, alguns atores enfrentam ainda mais desafios se quiserem provar sua versatilidade em outros gêneros do cinema. Por isso, muitas estrelas conhecidas pela carreira no humor ousaram se arriscar em papéis dramáticos e acabaram se dando bem. Aliás, você sabia que alguns artistas até ganharam Oscars com personagens mais complexos? Relembre trabalhos onde ele brilhou no drama e colegas famosos que também arrasaram em personagens do estilo!

