O Melhor Filme do Oscar no ano que você nasceu: Lembra qual foi? - Quem é fã de cinema certamente acompanha os grandes lançamentos e a repercussão dos longas mais badalados em premiações do gênero. Por isso, é bem provável que a pessoa se lembre das mais recentes produções que levaram o Oscar de Melhor Filme, uma das principais categorias da cerimônia. Mas será que você se recorda da trama mais ovacionada no seu ano de nascimento? Difícil, né? Confira a galeria e surpreenda-se! Será que é um dos seus preferidos ou nem por isso?

© <p>NL Beeld</p>