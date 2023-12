Filmes que são comprovadamente anti-machistas - O "teste de Bechdel" foi criado pela cartunista norte-americana Alison Bechdel em 1985 e se tornou a maneira mais popular de avaliar se as personagens femininas de um filme estão bem representadas. As regras são simples: o filme deve conter duas ou mais personagens femininas com nomes e essas personagens devem conversar entre elas sobre algo que não seja sobre os homens do filme. Parece simples, certo? Mas muitos filmes não conseguem passar nesse simples teste. Porém, trazemos uma boa notícia para os fãs do cinema: não são apenas filmes feministas que passam com louvor nessa avaliação. Muitos filmes de sucesso foram aprovados! Na galeria, veja qual dos seus blockbusters favoritos passam no teste anti-machismo.

