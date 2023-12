U2 toca música de Natal ao vivo pela primeira vez em 36 anos

O grupo U2 voltou a tocar a clássica música natalina "Christmas (Baby Please Come Home)", de Darlene Love, pela primeira vez em 36 anos. O show aconteceu no sábado, na casa de espetáculos Sphere, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A banda irlandesa não tocava a música, lançada originalmente em 1963, desde 1987. Na verdade, o grupo só a havia tocado ao vivo uma vez, em 20 de dezembro de 1987, no encerramento da turnê Joshua Tree, em um show no Sun Devil Stadium, no Arizona, também nos Estados Unidos.

A música deixou os fãs em êxtase, como é possível ver no vídeo compartilhado pela banda em seu canal no YouTube.

Leia Também: Um dos melhores jogos de 2023 não estará no Xbox Game Pass