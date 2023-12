Estrelas que passaram dos 70 anos e continuam arrasando nos filmes! - Ser uma atriz na casa dos 70 (ou mais!) e ainda ganhar papéis principais em Hollywood diz muito sobre o talento e a influência de uma mulher no campos das artes. Isto é especialmente verdade quando a capital da indústria do entretenimento - e a área do cinema, em específico - é famosa por ignorar artistas quando elas atingem uma certa idade. Mas há exceções, ainda bem! Na verdade, algumas estrelas ainda têm desfrutado de uma carreira profílica depois dos 70 anos! Quem são essas atrizes de sucesso duradouro e quais filmes elas estrelaram? Na galeria, relembre as veteranas que continuam sendo escaladas para protagonistas em filmes depois dos 70.

