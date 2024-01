Filmes que fizeram 30 anos em 2023 e você nem percebeu!

Filmes que já fizeram 30 anos em 2023 e você nem percebeu! - Os anos 90 foram mesmo uma década bastante forte para o cinema, e o ano de 1993 ostentou alguns de seus filmes mais notáveis. De 'Jurassic Park' a 'A Lista de Schindler', muitos dos melhores filmes daquele ano são tão relevantes hoje quanto eram naquela época. Como qualquer grande filme, eles sobreviveram ao teste do tempo, definindo as carreiras de seus astros e estrelas ou permanecendo como verdadeiras joias escondidas do cult. Se você está se sentindo nostálgico, confira esta galeria para descobrir os filmes clássicos que estão fazendo 30 anos em 2023!

