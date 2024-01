Filmes SUPER parecidos que foram lançados ao mesmo tempo! - Roteiro é uma arte e definitivamente não é fácil criar um enredo interessante e original. Pode ser por isso que houve muitos casos em que dois filmes incrivelmente semelhantes foram lançados em um curto espaço de tempo. Ok, é possível que houvesse um tema particularmente quente no mundo na época, ou talvez houvesse uma competição entre os estúdios de Hollywood (de quem lançava mais rápido ou a melhor história)? Seja como for, o público se viu com duas produções bizarramente parecidas nos cinemas e no mesmo período! Não é de se surpreender que esses longas vivem sendo confundidos. Nesta galeria, relembramos alguns destes filmes que dão essa sensação de déjà vu! Veja a seguir!

© <p>NL Beeld</p>