Maiara e Maraisa regressam a Portugal para shows em Lisboa e Porto

Maiara e Maraisa, uma das duplas sertaneja mais aclamada do Brasil, está de volta a Portugal com shows em Lisboa e no Porto.

A dupla regressa ao país para o lançamento do "DVD Ao Vivo em Portugal", gravado no concerto dado em território luso em inícios deste ano.

Maiara & Maraísa são uma dupla sertaneja composta pelas irmãs gêmeas Maiara Pereira e Carla Maraísa Pereira. Ficaram conhecidas pelos hits "10%" e "Medo bobo". Ao longo da carreira já lançaram 8 álbuns e venceram nomeadas para prémios como os Grammy Latinos, MTV MIAW e Movimento Country, tendo vencido as duas últimas.

A dupla se apresentará dia 16 de Fevereiro na Altice Arena, em Lisboa e dia 17 de Fevereiro na Super Bock Arena, no Porto.