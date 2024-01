Erros sobre as civilizações antigas que sempre saem nos filmes! - Os vikings eram povos do norte sedentos de sangue, e os guerreiros escoceses do século 13 usavam kilts durante as batalhas, certo? Bem, não exatamente. Por muitos anos, Hollywood foi responsável por perpetuar inúmeros mitos, estereótipos e clichês sobre as civilizações antigas. Pense nisso: todos os gladiadores eram realmente apenas escravos que lutavam até a morte? De fato, os profissionais da mais famosa indústria do entretenimento do mundo estão realmente precisando de umas aulinhas de História para se atualizarem! Na galeria, descubra as coisas que Hollywood erra feio sobre as sociedades antigas.

© <p>NL Beeld</p>