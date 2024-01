As melhores comédias românticas dos anos 2000! Quantas você já viu? - Assim como os anos 90 nos presentearam com muitas comédias românticas como 'Um Lugar Chamado Notting Hill' (1999) e '10 Coisas Que Eu Odeio em Você' (1999), os anos 2000 não decepcionaram quando o assunto são clássicos do cinema. De 'Legalmente Loira' (2001) a 'Jogo de Amor em Las Vegas' (2008), essa década nos presenteou com personagens encantadores, momentos icônicos da moda e comédias românticas que nos fizeram rir e chorar. Então, se você quer ficar nostálgico com alguns clássicos da comédia romântica do início do milênio, veja e reveja os melhores filmes do gênero clicando nessa galeria. E não esqueça a pipoca!

