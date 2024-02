Todos os filmes de DiCaprio e Scorsese são bons MESMO? - Algumas parcerias no cinema são quase garantias de sucessos nas bilheterias e na crítica, especialmente as duplas formadas por atores e diretores de prestígio que têm uma química de trabalho invejável. Quer provas? Dobradinhas como Johnny Depp-Tim Burton, Tom Hanks-Steven Spielberg e, claro, Leonardo DiCaprio-Martin Scorsese renderam êxitos mundiais. Inclusive, esta última dupla já trabalha junta no sétimo projeto. Indicado a vários Oscars na premiação de 2024, incluindo a cobiçada estatueta de Melhor Filme, 'Assassinos da Lua das Flores' ('Killers of the Flower Moon' no título original) é baseado no livro 'Assassinos da Lua das Flores: Petróleo, morte e a criação do FBI', do jornalista David Grann, que acompanha uma série de assassinatos da vida real na década de 1920. Esse longa foi outro acerto nas carreiras de ambos. Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser e John Lithgow também estão no elenco. Na galeria, relembre as parcerias vencedoras de DiCaprio e Scorsese que arrebataram Hollywood! E há mais novidades desses dois vindo por aí! Clique para saber!

