James Gunn será o salvador dos cansados filmes de super-heróis? - Desde a fantástica conclusão da 'Infinity Saga' do Universo Marvel, com 'Vingadores: Ultimato' (2019), o público em todo o mundo começou a sofrer um fenômeno conhecido como "fadiga do super-herói". Os espectadores anseiam por algo novo e inovador e os filmes de super-heróis não acompanharam, tendo se tornado estereotipados, cansados e decadentes. Mas eis que entra James Gunn, o diretor da trilogia de sucesso 'Guardiões da Galáxia', no Universo DC, prometendo revolucionar o gênero com novas ideias que podem trazer o público de volta aos cinemas. O cineasta está no comando do reboot da saga e ele começará com 'Superman: Legacy' (2025). Mas será Gunn capaz de salvar os filmes de super-heróis? Refletimos sobre essa questão e chegamos a algumas conclusões interessantes. Curioso? Saiba mais na galeria.

