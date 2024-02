Filmes que entregam o final no começo: ruim ou não?

Filmes que entregam o final no começo: Estragam ou nem por isso? - Um dos melhores truques do cinema é estragar o final de uma forma que o público não percebe da primeira vez. E isso pode acontecer logo no início, onde foram plantadas dicas sutis de como a história vai terminar. São informações que até espectadores com olhos de águia só percebem depois de ver várias vezes. Mas, se você acha que isso vai arruinar o filme, você está completamente enganado. A diversão está em ver como o filme chega a esse final. Pensando nisso, confira nesta galeria os filmes que explicam como eles vão acabar logo no começo! Clique e divirta-se.

