As músicas mais tocadas no mundo e por país! - Os vencedores do Grammy 2024 foram anunciados e Miley Cyrus colheu os frutos de seu maior sucesso do ano passado. A cantora recebeu seus dois primeiros prêmios Grammy da carreira, que foram nas categorias Gravação do Ano e Melhor Performance Solo Pop, ambos pela música 'Flowers'. Inclusive, esse hit também foi o mais ouvido em todo o mundo, segundo o Spotify. O Spotify Wrapped 2023 revelou os hábitos de audição de mais de 574 milhões de pessoas para elaborar o ranking das músicas mais tocadas de 2023. Além da primeira posição global de Miley por 'Flowers', que teve mais de 1,6 bilhão de streams em todo o mundo, a música 'Kill Bill', de SZA (vencedora de 3 Grammys), ocupou a segunda posição das faixas mais populares do planeta. Mas você sabe quem está no top 3 do Brasil? E na Coreia do Sul? Clique na galeria a seguir para descobrir esses e outros lugares!

