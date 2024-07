'O Iluminado': O verdadeiro terror por trás da produção do filme! - 'O Iluminado' ainda causa medo em quem o assiste. Poucos filmes de terror envelheceram tão bem quanto este clássico de Stephen King. No entanto, o sucesso de 'O Iluminado' veio com um preço alto. Foi um pesadelo trabalhar com o lendário diretor Stanley Kubrick. Com sua atenção obsessiva aos detalhes e com seus métodos cruéis, ele quase enlouqueceu todo o elenco e a equipe. Clique na galeria a seguir para entender o terror dos bastidores de um dos filmes mais assustadores já feitos.

